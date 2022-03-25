Enrique Guzmán habla del estado de salud de su esposa.

Enrique Guzmán ofreció una entrevista en exclusiva a Ventaneando a las afueras del hospital en el que, desde hace unos días, se encuentra internada su esposa Doña Rosalba Welter y para quien, a través de redes sociales, solicitaron donadores de sangre. Pero, ¿qué fue lo que la llevó a ser atendida de emergencia?

Mi mujer está ya hoy con la segunda bolsa de transfusión, gracias a la actividad que generé por redes sociales pidiendo tipo de sangre O negativo, que es difícil de conseguir. Ya está, el viernes me la llevo, el problema de su EPOC, es el intercambio de oxígeno

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Se le hicieron estudios, no tiene trombos en ningún lado, afortunadamente, entonces fue transferible sangre nueva, ya está mucho mejor. La semana que viene cumplimos 43 años de casados. Me la voy a llevar a comer por ahí, todos, ayer estuvo Alejandra, el que no ha venido todavía es Luis Enrique, pero está pendiente por teléfono

Enrique Guzmán habla de la polémica que enfrenta su hijo

Por último, Enrique Guzmán se refirió al escándalo que envuelve actualmente a su hijo Luis Enrique Guzmán y su mujer Mayela Laguna, luego de la filtración de unos audios de esta última, donde se quejaba del trato que le da Luis Enrique, entre varias cosas más.

Creo que bien hasta cierto punto, pero algo extraño de su señora que habla más de lo que no debe. No tengo idea de qué va porque bajé atenderte en el momento que empezaban el problema

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