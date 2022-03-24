Sarah Nichols niega haber tenido un noviazgo con Pascacio López.

A pesar de sentirse aliviada y esperanzada, luego de saber que Pascacio López, a quien denunció por violación en octubre del año pasado fue vinculado a proceso y trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, la actriz Sarah Nichols también externó lo difícil que le resultó reencontrarse con su presunto agresor sexual.

Nuestras cámaras la captaron junto a sus abogados al término de la audiencia en la que la actriz revivió los hechos, según su denuncia en octubre de 2020.

Y justo ahí, negó haber sostenido una relación sentimental con el denunciado, a quien conoció durante las grabaciones de la serie Guerra de Vecinos.

Fue muy agotador emocionalmente. Verlo sí fue muy duro. Al inicio no estaba preparada… tomé la decisión de entrar a la sala, pero cuando lo vi empecé a temblar

Es muy difícil estar en cercanía de alguien que te ha causado tanto dolor, pero también agradezco que se dieron cuenta. Pedí salir porque sentía que iba a llorar

Sarah Nichols está agradecida con las autoridades de Guadalajara, Jalisco.

Me siento aliviada, esperanzada en la justicia de Jalisco, me siento agradecida porque me queda claro que hicieron un gran trabajo todos

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Sarah Nichols niega relación sentimental con Pascacio López

La actriz de Guerra de Vecinos también niega haber sostenido una relación sentimental con Pascacio López.

Quiero aclarar que en ningún momento tuve una relación sentimental con este hombre. Era todo mentira

Y esto dijo de los mensajes de texto que intercambió con Pascacio, y que sugieren, sí se encontraba en medio de un cortejo romántico, antes y después de los hechos.

Por cierto, dichos mensajes, no fueron admitidos como prueba a favor de Pascasio, según dijeron sus abogados.

“Ese argumento no cumplía con las formalidades que establece el propio código… el juez decidió que no lo iba a tomar en cuenta”, expresaron sus abogados.

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