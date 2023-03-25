Eric del Castillo sorprendió a Kate Trillo con anillo de compromiso.

Kate Trillo aceptarías casarte conmigo, por favor. Ochenta después

Es el primer regalo que recibo de ti en 80 años

Perdón por atrasarme un poco

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Con un anillo de compromiso, Don Eric del Castillo sorprendió a su esposa Kate Trillo en su cumpleaños número 81. Se trata del anillo que nunca le dio y, eso que llevan 53 años juntos.

Mira, el anillo de compromiso que me debió haber dado hace 53 años, me lo dio hoy

Más vale tarde que nunca

No, ya otra boda ya no, esto era compromiso de hace mucho, se lo acepté, porque pasaron 53 años, hermosas, las amo, las adoro, divinas mis hijas

Ya con eso, ya me endrogué

Ya con eso, ya no me vuelve a dar en 20 años, se compra televisores grandotas y me dice ‘Es tu regalo vieja’ y él es el que la ve, este si no lo puede usar él, yo con ser mujer de él, ese es mi regalo más grande

Le damos gracias a Dios de estar juntos nuevamente, un día más y, su cumpleaños y ahí mismo la felicité, tempranito, despertando

En la cama, imagínate

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¿Qué consejo le dan a las nuevas generaciones?

Y así, dieron cátedra a todas aquellas parejas cuya relación ha llegado a su fin.