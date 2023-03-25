Eric del Castillo sorprendió a Kate Trillo con anillo de compromiso.
Luego de 53 años de matrimonio, Eric del Castillo le entregó el anillo de compromiso a su esposa Kate Trillo, quien lo celebró con mucha felicidad.
Kate Trillo aceptarías casarte conmigo, por favor. Ochenta después
Es el primer regalo que recibo de ti en 80 años
Perdón por atrasarme un poco
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Con un anillo de compromiso, Don Eric del Castillo sorprendió a su esposa Kate Trillo en su cumpleaños número 81. Se trata del anillo que nunca le dio y, eso que llevan 53 años juntos.
Mira, el anillo de compromiso que me debió haber dado hace 53 años, me lo dio hoy
Más vale tarde que nunca
No, ya otra boda ya no, esto era compromiso de hace mucho, se lo acepté, porque pasaron 53 años, hermosas, las amo, las adoro, divinas mis hijas
Ya con eso, ya me endrogué
Ya con eso, ya no me vuelve a dar en 20 años, se compra televisores grandotas y me dice ‘Es tu regalo vieja’ y él es el que la ve, este si no lo puede usar él, yo con ser mujer de él, ese es mi regalo más grande
Le damos gracias a Dios de estar juntos nuevamente, un día más y, su cumpleaños y ahí mismo la felicité, tempranito, despertando
En la cama, imagínate
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¿Qué consejo le dan a las nuevas generaciones?
Y así, dieron cátedra a todas aquellas parejas cuya relación ha llegado a su fin.
Que no saben lo que es el amor, no saben lo que es amar de veras, en serio, al primer pleito ya se van. A qué padre, yo hubiera cambiado 80 veces de marido, yo sin él no quiero nada