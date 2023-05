Erik Rubín revela que su hija le dice “madrastra” a Apio Quijano.

Erik Rubín, es tendencia por declaraciones recientes que hizo sobre su separación. Fue en febrero del 2023 cuando se daba a conocer que el ex Timbiriche y la conductora pusieron fin a su matrimonio luego de 22 años. Sin embargo, el intérprete asegura que su hija Mía ya le dice “madrastra” a Apio Quijano, ex integrante de Kabah y con quien sería vinculado sentimentalmente al poco de separarse.

Durante un programa el también productor fue cuestionado por la relación que actualmente mantiene con la madre de sus hijas. Al respecto, Erik Rubín explica que su buena relación con su ex es auténtica y no inventada como se ha llegado a comentar. Así mismo, su proceso de separación ha sido basado en el amor y respeto, incluso todavía planean viajes en familia.

¿Qué dijo Erik Rubín sobre su separación?

En la entrevista con La Saga, igual revela que tanto él como la presentadora televisiva escogerían hacer pública su separación para no dar pie a otro tipo de rumores como infidelidades. Algo que Erik Rubín califica como “liberador”.

“No, pues qué complicado en algún momento no poder salir con alguien, de entrada, porque todo mundo sabe que estás casado, te liberas, yo me liberé de esa parte, de decir que estamos diciendo la neta, yo me sentí liberado”, expresa el cantante. “A ver, no somos la pareja perfecta, no somos ejemplo de nada y fue un regalo para nosotros porque las niñas ya lo sabían, pero la parte social es la que te presiona y ahorita, honestamente no me pasa salir con nadie”.

¿Por qué la hija de Erik Rubín le dice “madrastra” a Apio Quijano?

Más tarde, saldría el tema de su hija Mía Rubín y lo que ha dicho Apio Quijano. Y es que, por mucho que el cantante quiso escapar de las especulaciones y rumores, al final no lo lograría, ya que le inventaron un supuesto romance con su compañero de los ‘90’s Pop Tour’ y hasta teorías circularon desde las redes sociales.

“Esto se presta a que, bueno, sí así surgieron muchas teorías que salieron, como, por ejemplo, nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero que llega Mía con el Apio y le dice ‘¡Madrastra! ¡Mi madrastra!’”, platicaba entre risas Rubín, quien luego aprovechó para reiterar que nunca se besó con el ex Kabah. “No nos besamos, hacíamos que nos dábamos un beso, era el show”.

