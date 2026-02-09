Horóscopo de HOY lunes 9 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 9 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de febrero de 2026

Hoy, lunes 9 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te invita a actuar con mayor sensibilidad y a escuchar más tu intuición antes de decidir. Mercurio en Piscis favorece la reflexión interna y te ayuda a comprender emociones que venías evitando.

: la energía del día te invita a actuar con mayor sensibilidad y a escuchar más tu intuición antes de decidir. Mercurio en Piscis favorece la reflexión interna y te ayuda a comprender emociones que venías evitando. Tauro : el clima astral impulsa una mayor conexión con tus necesidades emocionales y con el disfrute de lo simple. Es un buen momento para expresar lo que sientes sin rigidez.

: el clima astral impulsa una mayor conexión con tus necesidades emocionales y con el disfrute de lo simple. Es un buen momento para expresar lo que sientes sin rigidez. Géminis : la jornada activa procesos de introspección mental y te pide bajar el ritmo de la mente. Mercurio en Piscis suaviza tu comunicación y te invita a escuchar más que a hablar.

: la jornada activa procesos de introspección mental y te pide bajar el ritmo de la mente. Mercurio en Piscis suaviza tu comunicación y te invita a escuchar más que a hablar. Cáncer : la energía disponible potencia tu empatía y tu capacidad de contención afectiva. Es un día ideal para fortalecer vínculos desde la comprensión.

: la energía disponible potencia tu empatía y tu capacidad de contención afectiva. Es un día ideal para fortalecer vínculos desde la comprensión. Leo : el movimiento astral te impulsa a revisar tus expectativas en relaciones y a soltar el control. Mercurio en Piscis te conecta con una mirada más compasiva hacia los demás.

: el movimiento astral te impulsa a revisar tus expectativas en relaciones y a soltar el control. Mercurio en Piscis te conecta con una mirada más compasiva hacia los demás. Virgo : la jornada favorece la conexión entre razón y emoción, aunque te cueste soltar la necesidad de certezas. Es un buen momento para confiar más en tu intuición.

: la jornada favorece la conexión entre razón y emoción, aunque te cueste soltar la necesidad de certezas. Es un buen momento para confiar más en tu intuición. Libra : la energía del día te invita a buscar equilibrio emocional y encarar diálogos pendientes. Mercurio en Piscis favorece conversaciones sinceras y sensibles.

: la energía del día te invita a buscar equilibrio emocional y encarar diálogos pendientes. Mercurio en Piscis favorece conversaciones sinceras y sensibles. Escorpio : el clima astral potencia tu mundo interior y tus procesos de transformación emocional. Es un día propicio para profundizar en lo que sientes sin miedo.

: el clima astral potencia tu mundo interior y tus procesos de transformación emocional. Es un día propicio para profundizar en lo que sientes sin miedo. Sagitario : la energía disponible te pide introspección y una revisión de tus metas personales. Mercurio en Piscis te impulsa a replantearte tus sueños desde una mirada más espiritual.

: la energía disponible te pide introspección y una revisión de tus metas personales. Mercurio en Piscis te impulsa a replantearte tus sueños desde una mirada más espiritual. Capricornio : la jornada favorece la conexión con tu sensibilidad y aspectos emocionales que sueles postergar. Es un buen momento para expresar lo que llevas dentro.

: la jornada favorece la conexión con tu sensibilidad y aspectos emocionales que sueles postergar. Es un buen momento para expresar lo que llevas dentro. Acuario : el movimiento astral te invita a replantear ideas y creencias desde una perspectiva más empática. Mercurio en Piscis suaviza tu forma de comunicarte.

: el movimiento astral te invita a replantear ideas y creencias desde una perspectiva más empática. Mercurio en Piscis suaviza tu forma de comunicarte. Piscis: la energía del día potencia tu intuición y tu mundo emocional de forma intensa. Mercurio en Piscis activa tu creatividad y tu sensibilidad espiritual.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: