Horóscopo de HOY lunes 9 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del lunes 9 de febrero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 9 de febrero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de febrero de 2026
Hoy, lunes 9 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el
horóscopo
completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la energía del día te invita a actuar con mayor sensibilidad y a escuchar más tu intuición antes de decidir. Mercurio en Piscis favorece la reflexión interna y te ayuda a comprender emociones que venías evitando.
- Tauro: el clima astral impulsa una mayor conexión con tus necesidades emocionales y con el disfrute de lo simple. Es un buen momento para expresar lo que sientes sin rigidez.
- Géminis: la jornada activa procesos de introspección mental y te pide bajar el ritmo de la mente. Mercurio en Piscis suaviza tu comunicación y te invita a escuchar más que a hablar.
- Cáncer: la energía disponible potencia tu empatía y tu capacidad de contención afectiva. Es un día ideal para fortalecer vínculos desde la comprensión.
- Leo: el movimiento astral te impulsa a revisar tus expectativas en relaciones y a soltar el control. Mercurio en Piscis te conecta con una mirada más compasiva hacia los demás.
- Virgo: la jornada favorece la conexión entre razón y emoción, aunque te cueste soltar la necesidad de certezas. Es un buen momento para confiar más en tu intuición.
- Libra: la energía del día te invita a buscar equilibrio emocional y encarar diálogos pendientes. Mercurio en Piscis favorece conversaciones sinceras y sensibles.
- Escorpio: el clima astral potencia tu mundo interior y tus procesos de transformación emocional. Es un día propicio para profundizar en lo que sientes sin miedo.
- Sagitario: la energía disponible te pide introspección y una revisión de tus metas personales. Mercurio en Piscis te impulsa a replantearte tus sueños desde una mirada más espiritual.
- Capricornio: la jornada favorece la conexión con tu sensibilidad y aspectos emocionales que sueles postergar. Es un buen momento para expresar lo que llevas dentro.
- Acuario: el movimiento astral te invita a replantear ideas y creencias desde una perspectiva más empática. Mercurio en Piscis suaviza tu forma de comunicarte.
- Piscis: la energía del día potencia tu intuición y tu mundo emocional de forma intensa. Mercurio en Piscis activa tu creatividad y tu sensibilidad espiritual.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo