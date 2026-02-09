Exatlón México: Rojos le NIEGAN de nuevo una medalla que podía salvar a uno de sus refuerzos de lujo, y sale eliminado hoy domingo 8 de febrero de 2026

Hoy domingo 8 de febrero de 2026 Emilio Rodríguez se convirtió en el eliminado de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México . Spartacus tuvo que ir al Duelo de Eliminación junto con César Villaluz y Benyamin Saracho, quienes acudieron a la pista con 5 vidas. Los Rojos tuvieron que ver cómo sus compañeros pelearon por su estadía tras perder la segunda Batalla por la Supervivencia.

¿Quién es Emilio Rodríguez, el eliminado que salió en vivo hoy domingo 8 de febrero en Exatlón México?

Los Rojos vieron cómo Emilio Rodríguez salió eliminado hoy domingo 8 de febrero de 2026 en la semana final de la novena temporada de Exatlón México . Spartacus llegó como refuerzo de lujo para el conjunto escarlata, sin embargo, de acuerdo con el atleta de entrenamiento funcional, desde hace varios días se había alejado del grupo y desquitado de cosas que no podía controlar.

Por otro lado, quien habló con Spartacus fue Paulette Gallardo, quien le dijo que se tenía que olvidar del color Rojo, y tenía que competir pensando en él mismo. Previo al Duelo de Eliminación, Emilio le pidió una disculpa pública a Karol Rojas, con quien peleó por un tema relacionado con la preparación de la comida; sin embargo, la joven atleta de 20 años le dijo de frente que ella ya no se acercará a hablarle, más que para temas de competencia y del equipo.

¿Quiénes son los participantes que quedan en la novena temporada de Exatl{on México 2026?

Rojos: Benyamin Saracho, César Villaluz, Humberto Noriega, Ella Bucio, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, Karol Rojas y Mario Mono Osuna. Los Azules aún tienen en sus filas a Koke Guerrero, Doris del Moral, Natali Brito, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Dana Castro, Alejandro Aguilar, Katia Gallegos, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo.

Mati Álvarez asegura que no fingió el golpe que le dio Evelyn Guijarro

Durante la segunda Batalla por la Supervivencia , se dio una situación y fue que, Evelyn Guijarro lanzó uno de sus aros pero este impactó en la cabeza de Mati Álvarez. Tras el golpe, Golden Champion pidió la asistencia de los médicos quien la revisaron ya que, un accidente de esta magnitud ya ha pasado y ha traído consecuencias graves.

Para tranquilidad de los fanáticos del equipo Rojo, Terminator no sufrió una lesión de gravedad, y tras incorporarse, la más ganadora de la marca volvió a tirar y fue ella quien mandaba a relevos a su grupo contra los Azules; posteriormente se vio que, Sniper dijo que fue colmillo lo que hizo su rival.