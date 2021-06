Erik Rubín aclara el escándalo de supuesta infidelidad.

Erik Rubín desmiente supuesta infidelidad suscitada por unas fotos. El extimbiriche aclaró que solo estaba platicando y bailando con una chica que era la cita de uno de sus socios.

Hace unos días, el cantante y su esposa Andrea Legarreta fueron blanco de muchas críticas una vez que circularon unas imágenes en Cancún, donde se ve al músico, que iba en viaje de negocios, bailando e intercambiando palabras con una chica.

Parte del negocio que queremos poner allá tiene que ver con los restaurantes, en este caso fui a una cena y en algún momento así como bailé en muchas mesas, con mucha gente que se me acercó y me pidió un autógrafo, estaba bailando con quien fue el date de uno de mis socios

Te puede interesar: Juez recrimina a la defensa de Ginny Hoffman ocultar dictámenes.

A Erik Rubín le molesta que ataquen a sus hijas

Erik Rubín resaltó que no sabía que estaba “prohibido platicar con la gente” y que “los hombres no podían platicar con mujeres, ni las mujeres con hombres”, pues eso es algo natural por lo que su esposa no se molestó.

Saben quién soy yo, entonces conmigo no tiene ningún problema, nos da flojera que se arme un revuelo, al principio no le di importancia, me reí y después empiezan a atacar a mis hijas, qué mente debes de tener para atacar a una niña

Para el extimbiriche fue un experiencia muy desagradable que lo tacharan de infiel por una tontería, pues asegura que no estaba saliendo de un hotel. “Si fuera una movida, no me voy aun lugar público a tomarme fotos, no tengo cola que me pisen”, dijo tajantemente.

También podría interesarte: ¡En exclusiva! Ana Victoria revela los detalles de su primer embarazo.