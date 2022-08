Érika Buenfil confesó cómo fue el reencuentro de su hijo con su papá.

Erika Buenfil nos dijo que su hijo ya conoce a su padre biológico.

Hace unos días, Érika Buenfil reveló que su hijo Nicolás finalmente había conocido a su padre Ernesto Zedillo Jr., y este fin de semana la actriz compartió más detalles de ese encuentro con Ventaneando.

“Lo solté sin ningún afán de chismearlo o poner a alguien en entre dichos, mucho menos. Al contrario, fue algo natural cómo fue. Yo no estaba, como lo conté. Fue antes de la pandemia”, dijo sobre el encuentro, que pudo haberse dado antes de la contingencia sanitaria por COVID-19.

La actriz, ahora popular por sus videos de TikTok, asegura que no tiene ningún problema con las convivencias entre su hijo y su padre.

“Me abrazó y me contó su sentir. Él tiene el teléfono de su papá... en la noche nos quedamos platicando largo de lo sucedido y entonces me empezó a preguntar cosas que nunca me había preguntado; cosas que ya tenía la edad de contarle la historia. Los niños no tiene problemas en su cerebro, los problemas los tenemos los adultos”, dijo la actriz y creadora de contenido en las redes sociales.

Érika Buenfil da más detalles del comentado encuentro

Y en cuanto a si su hijo tiene relación con sus medias hermanas, hijas de su padre, Érika respondió: “Nos vamos a un bonito corte comercial... eso te lo cuento después. Eso es cosa de mi hijo. Son niñas de las que no me corresponde hablar mal ni bien... nada de nada que no sea mi hijo. Lo demás ya con el tiempo se sabrá".

Érika asistió a la entrega de los Kids Choice Awards en el Auditorio Nacional, y a su paso por la alfombra naranja, notamos que se está sometiendo a un tratamiento de acupuntura, pues llevaba varios parches en su oreja.

