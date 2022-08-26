Yandel reveló más detalles del romance entre Christian Nodal y Cazzu.

El apasionado romance entre Christian Nodal y Cazzu está que arde, de ello da cuenta un testigo ocular, que es más ni menos que Yandel, quien con su compañero de fórmula musical Wisin, tuvieron a la pareja como asistentes destacados en un concierto que ofrecieron hace unos días en Guatemala.

"La verdad es que sí son una linda pareja, me gusta cómo se ven. Compartimos con ellos un ratito, disfrutaron del concierto, son grandes amigos, así que nada, estamos bien contentos", declaró.

Por cierto que el puertorriqueño confesó que muy pronto podría cocinarse un dueto con el sonorense: "Seguro que sí. Nodal es mi hermano, he compartido con él y me siento muy contento de tener una amistad con él".

Recordemos que Christian Nodal y Cazzu se han dejado ver más juntos que nunca en los Premios Gardel de la Música que se celebraron en Buenos Aires, Argentina. El cantante de música regional mexicana y la rapera no posaron juntos en la alfombra roja pero sí se reunieron a la salida, luego de que en la ceremonia la cantante argentina interpretara con Abel Pintos el tema Solo le Pido a Dios.

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Yandel responde a Aleks Syntek

Y así reaccionó a la propuesta de Aleks Syntek de multar establecimientos comerciales que difundan reguetón en horario familiar o aquellos lugares que sean frecuentados con niños.

"Lo que me multen... lo pagamos. De verdad que el reguetón es música y es arte. Nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor posible. No somos personas de cantar groserías ni nada de eso", declaró.

Yandel viajó a México con su esposa en un vuelo comercial, en contraste con su colega Wisin, quien llegó en vuelo privado para ofrecer ayer jueves y este viernes conciertos en la Arena Ciudad de México.

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