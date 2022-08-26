Hija de Valentín Elizalde impacta con declaración sobre su papá.

¿Qué no hubiera dado El Gallo de Oro por atestiguar el debut de su hija Valentina Elizalde? La joven, quien es la menor de los retoños que el cantante procreó, debutó en escenarios mexicanos este jueves, ofreciendo un show en la Ciudad de México y las cámras de Ventaneando estuvieron ahí.

Pero fue tanto su sentimiento al recordar a su padre con el tema Amor Eterno que no pudo contener el llanto: "Yo tengo ese deseo de que él un día vuelva y me ayude con mi carrera".

Antes, en entrevista exclusiva, Valentina rompió el silencio en torno a las sospechas de que Tano Elizalde, primo de su padre, pudo haber sido uno de los que propició su asesinato aquel 26 de noviembre de 2006 al salir de un palenque de Reyonsa, Tamaulipas.

"Sí claro... de su primo Tano Elizalde. No se ha confirmado nada, pero si él fue, pues le va a caer todo el peso. Es algo que no esperas que te haga alguien de tu propia familia, ¿sabes? Es una traición muy fuerte"

Y esto dijo sobre el reciente matrimonio de Tano Elizalde con Gabriela Sabag, quien fuera mujer de Valentín y madre de su hija mayor: "Es algo muy impactante de ver, pero cada quien".

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Hija de Valentín Elizalde arremete contra Tano Elizalde

También habló de la serie que justamente Tano planeaba realizar sobre su padre: "Esa serie iba a estar llena de mentiras, entonces iban a dejar en mal a mi papá y pues no estoy de acuerdo con eso".

Con 18 años recién cumplidos, Valentina refrendó que nunca estuvo de acuerdo con la demanda que sus medias hermanas Valeria y Gabriela intentaron fincarle a su abuela, Doña Camila Valencia.

Por cierto que, entre las cosas que heredó su padre, Valentina no se despega de un curioso objeto que es nada más y nada menos que una cadena.

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