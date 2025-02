⁠Érika Zaba responde a Mariana Ochoa y confirma CONFLICTO en OV7

Érika Zaba, cantante mexicana, ha roto el silencio y reaccionó a las declaraciones previas que Mariana Ochoa hizo sobre no haber sido tomada en cuenta para la presentación de OV7 en la próxima fecha de los 90’s Pop Tour. Pero además, reconoció que la relación entre la agrupación está fracturada.

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre OV7?

Cabe recordar que Mariana Ochoa dio a conocer que nunca recibió una invitación por parte de los otros miembros de OV7 para formar parte del concierto de los 90’s Pop Tour: “Me levanté con la noticia de que habrá un concierto, vi un póster en donde aparecían ellos cuatro (Kalimba, Ari Borovoy, M’balia, Érika Zaba) para hacer una Arena creo que en marzo y pues dije ‘ah caray, nadie me invitó’ evidentemente no estoy en la foto”.

Érika Zaba responde a Mariana Ochoa

Ahora, durante una conferencia de prensa, Erika Zaba respondió a las declaraciones de Ochoa y se mostró bastante sorprendida: “Nos encantaría seguir unidos arriba o abajo del escenario los siete, no es así, y ella bueno, comentó que no fue invitada. Ari (Borovoy) fue el que nos invitó a su fiesta, entonces, al final del día, pues habría que preguntarle a Ari por qué no la invitó”.

¿Hay conflicto real con los integrantes de OV7?

Como bien sabemos, en el cartel oficial solo aparecieron cuatro integrantes de OV7, Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalima y M’Balia. En este sentido, Zaba detalló que la relación entre ellos está quebrada: “Por un lado también es raro ser solo 4, lo sabemos. Por otro lado estamos deliberando si hacer momentos en lo individual sería lo que la gente quiere ver o lo que la gente quisiera ver, lo seguimos platicando porque es un tema para nosotros también”.

⁠Érika Zaba revela que un miembro de OV7 la bloqueó

Sin embargo, también reveló que fue bloqueada por su compañero Óscar Schwebel de diversas redes: “Ya no veo a uno, pues no puedo entrar en su vida. No se nada, y no sé por qué estoy bloqueada, pero pues habrá que preguntarle a él”.