Eris, la nueva variante de COVID es detectada en México; qué síntomas debes tener en cuenta

El mundo se encuentra en constante alerta debido a la evolución del COVID-19 y la aparición de nuevas variantes que desafían la inmunidad adquirida. En este contexto, México no ha sido ajeno a la propagación de estas cepas mutantes. El último episodio en esta historia pandémica es la llegada de la variante EG.5, popularmente conocida como Eris.

El 13 de agosto de 2023 marcó un hito en la lucha contra el COVID-19 en México. Dos casos confirmados de la variante EG.5, abrieron una nueva página en la narrativa de la pandemia. Pero, ¿qué tan peligrosa es Eris?

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Eris, la nueva variante del COVID-19

Eris es una cepa del virus SARS-CoV-2, el agente causante del COVID-19, que ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una variante de interés.

Esta variante se originó inicialmente en China y Estados Unidos, pero ha logrado propagarse a más de 50 países en un lapso sorprendentemente corto de tiempo. Lo que más inquieta a los expertos es su alta capacidad de transmisión y su habilidad para evadir la inmunidad adquirida, ya sea por vacunación previa o por infecciones anteriores.

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¿Hay contagios de Eris en México?

La noticia de que Eris ya ha hecho su entrada en México no pasó desapercibida. Según datos de la plataforma GISAID (Iniciativa Global para el Compartimiento de Datos de Influenza), Eris llegó al país en junio, estableciéndose inicialmente en la Ciudad de México.

La primera víctima registrada en México fue una mujer de 49 años, que buscó atención médica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) el 14 de junio de 2023. Sorprendentemente, esta paciente no tenía historial de viajes al extranjero, lo que sugiere que la variante ya estaba circulando dentro del país.

Un segundo caso fue reportado poco después, esta vez en un hombre de 63 años, también en la Ciudad de México. El diagnóstico fue confirmado el 17 de julio a través de un hisopado nasofaríngeo.

Respuesta de la OMS y medidas preventivas

Si bien toda nueva variante genera preocupación, hasta el momento no existe evidencia de que Eris provoque una enfermedad más grave que otras cepas conocidas.

A pesar de esto, la precaución sigue siendo esencial. En este sentido, la OMS, ha instado a la población a mantener ambientes bien ventilados y a utilizar mascarillas, especialmente en espacios cerrados como escuelas, oficinas y transporte público.

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Además, se insiste en la importancia de acudir a las autoridades médicas al presentar síntomas respiratorios de cualquier tipo, contribuyendo así a la detección temprana y al control de la propagación.