Ella es Ernestina Sodi, la hermana de Thalía que se encuentra hospitalizada

Este lunes 21 de octubre se dio a conocer que Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía, fue hospitalizada luego de sufrir dos infartos al miocardio. Según los últimos reportes, la periodista de 64 años fue internada de emergencia tras sufrir primeramente un infarto, y luego otro como consecuencia de la ruptura de la vena aorta.

Aunque algunas otras fuentes cercanas a la familia, confirmaron que Ernestina habría ingresado a un hospital en la Ciudad de México desde el pasado viernes 18 de octubre. Hasta el momento, el hospital no se ha pronunciado al respecto públicamente.

La famosa integrante de ‘Timbiriche’, mostró el apoyo a su hermana con una publicación en redes sociales con imágenes religiosas y donde se puede leer un video en el cual aparece cantando la frase ‘Todo va a estar bien’.

No tardó ni una hora, cuando los millones de fanáticos que siguen a la artista se pronunciaron y expesaron diversos mensajes de apoyo para alentar la recuperación de Sodi, donde se pueden leer textos como: “Todo va a estar bien querida Thalía, todo”. “Dios con ustedes jefa. Siempre por delante”. “Sin Jesús no somos nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Declaremos su palabra”. “Me conmovió mucho que cantaras esta alabanza... que hermosa canción”, entre muchas otras.

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi es una escritora, periodista y ex modelo mexicana. Es hermana de Laura Zapata, Federica, Gabriela y Thalía Sodi. Es madre de la actriz y cantante Camila González Sodi, conocida como Camila Sodi, así como también de Marina; esta última, no conocida mediáticamente.

Su trayectoria como escritora está conformada por títulos como ‘Líbranos del mal’, ‘Los cerezos negros’, 'Águeda’, entre otros.

¿Por qué no se hablan Ernestina Sodi y Laura Zapata?

En el 2002 Ernestina y Laura Zapata estuvieron involucradas en una fuerte polémica luego de que sufrieran un secuestro. A la primera que liberaron fue a Laura, y tras la liberación de Ernestina, ella aseguró que el secuestro había sido organizado por su hermana mayor (Laura). Después de esto, la relación entre ellas se rompió.

