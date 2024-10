La tensión entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo ha vuelto a encenderse tras fuertes declaraciones en un reality show. Cabe recordar que Cynthia acusó a Laura de haber sido “regalada” por su madre, Yolanda Miranda, lo que provocó una dura respuesta por parte de la actriz.

Laura Zapata le responde con todo a Cynthia Klitbo por afirmar que su mamá la regaló

Laura Zapata fue contundente en su respuesta. Aseguró que su madre no la “regaló", sino que la dejó bajo el cuidado de su abuela para protegerla, ya que el marido de Yolanda no la quería. "¿Qué culpa tiene una niña de tres años?” cuestionó Laura, dejando claro que jamás ha afirmado haber sido “regalada”. Para Zapata, los comentarios de Klitbo buscan lastimarla, pero no lo lograrán ya que tiene claro que fue protegida, no abandonada.

En un giro inesperado, Laura Zapata contraatacó mencionando que fue Cynthia quien en el reality Secretos de Villanas afirmó haber sido “vendida” por su propia madre. “Yo le digo, oye, pero a ti tu mamá te vendió, ¿no? Te vendía. Vender a una hija es prostituirla, ¿no? Pero... Yo no lo inventé, yo no lo dije, ella lo comentó”, señaló Laura, dejando entrever que esta revelación de Klitbo es algo mucho más grave. Zapata insistió en que no inventó nada, pues Cynthia lo había mencionado públicamente.

Laura Zapata revela que los ataques de Cynthia Klitbo se deben a sus problemas con las drogas

Laura no se quedó ahí y sugirió que los ataques de Cynthia Klitbo podrían deberse a sus problemas con el alcohol y las drogas, recordando que la propia Cynthia ha admitido su lucha contra estas sustancias. Incluso mencionó un incidente reciente en el que la originaria de Zacatecas fue detenida por problemas de alcohol antes de iniciar la tercera temporada del show en el que ambas participan.

¿Qué pasó con el chofer que estafó a Laura Zapata?

Finalmente, Laura aprovechó la ocasión para hablar sobre otro tema personal: un chofer que la estafó prometiendo reparar dos de sus coches, los cuales devolvió en pésimas condiciones. “Este pinche viejo sigue desaparecido”, sentenció Zapata, anunciando que volverá a poner fotos para tratar de dar con el estafador.

