Los ensayos para la gira de los 30 años de OV7 ya han comenzado.

No cabe duda que la gira de aniversario volvió a unir a OV7, logrando que el conflicto que vivieron con Ari Borovoy, debido a los malos manejos de BoBo producciones, quede atrás.

Nuestras cámaras captaron algunos de sus integrantes llegando a los ensayos y en cuenta regresiva para reencontrarse en el escenario en septiembre próximo. Esta es la exclusiva.

Muy bien, muy bien. Vamos arrancando tempranito a las 9 de la mañana y acabando a la 1 de la tarde, pesado, sudados, pero contentos; arrancamos en Monterrey el 1 de septiembre, ahí los esperamos

Te puede interesar: Exclusiva: Ventaneando tuvo acceso al set de Killer Babes.

Arrancamos con la mejor vibra, con la mejor actitud, muy cansados desde las 9 de la mañana hasta la una sin parar, una hora y cacho de entrenamiento y luego directo a las coreografías. Los siete estamos increíbles, la verdad, yo creo que ya lo necesitábamos, teníamos muchas ganas de arrancar con los ensayos y por fin se nos hizo

Con los pelos todos pegados, así salgo después de 4 horas de ensayo, nos dan 10 minutos de descanso en cuatro horas. Muy contenta, muy relajado, todos estamos muy emocionados, el ensayo está intenso

Sí, estamos cuadrando, es un rompecabezas de calendario, él está montado justamente para ser José en José el soñador, pero se va a incluir dentro de poco

Durante los ensayos los OV7 se llevaron un gran susto

Pero, vaya susto que todos se llevaron pues de pronto M'balia terminó en el suelo, por fortuna, su pareja Alex Tinajero llegó al rescate, pero ¿Qué fue lo que le pasó?

También te puede interesar: El papá de Hoyer habló sobre el noviazgo de su hijo con Danna Paola.

Bien, estoy ya bien. Ya menos mareada, algo en el estómago, una infección o algo, de seguro se me va a quitar mañana. No, yo creo que a descansar, comer bien y solito debe salir, porque seguramente es el estómago, la presión...sentí que me iba a desmayar y primero me asustó pensar que estuviera descompensada o algo, pero no ya vi que es algo del estómago

La gira de OV7 arrancará el 1 y 2 de septiembre en Monterrey, 6,7 y 8 en la Ciudad de México y pisará ciudades como Guadalajara, Acapulco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Torreón, Morelia y Puebla.

