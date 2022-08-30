Libertad rompe el silencio sobre acusaciones de secuestro en su contra.

¿Libertad fue cómplice de secuestro? Así respondió a todos los medios.

Después de que en redes sociales un sujeto de nombre Jesús Sánchez acusara durante una transmisión en vivo a la actriz Libertad de ser cómplice de un secuestro y de estar bajo el influjo de drogas, esta pide su derecho de réplica para narrar los increíbles y sorpresivos hechos que ocurrieron este domingo; mientras regresaba a su casa después de ejercitarse.

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Pues resulta que cuando voy llegando, está una patrulla en reversa y hay un montón de gente ahí, y se acerca una señora y me dice ‘Es su mamá, es su mamá’ me espante terriblemente, imagínense la impresión porque mi mamá tiene 85 años, ‘Que si es la mamá de la muchacha. ¿Cuál muchacha?, pues la que está allá arriba en la cerca la que se quiere suicidar’

La chica se baja y hubieran visto la expresión de la niña, un llanto desgarrador ‘Ay, por favor ayúdenme, estas personas me quieren secuestrar, este, este y ese. Me manosearon, ese me quiso violar’ y corre a mí y me abraza ‘Por favor se lo suplico, no deje que me lleven, me quieren desaparecer, ellos también, lléveme usted al Ministerio Público, quiero ir a rendir mi declaración’

‘Me acabo de escapar de una casa de acá abajo de la Miguel Hidalgo, en donde quisieron abusar de mí, en donde me tenían secuestrada’. Entonces, me dice el oficial, de ninguna manera, no se puede ir con usted, se tiene que ir con nosotros en la patrulla y o se viene conmigo o la subo a la fuerza. Ella al escuchar eso, se da la vuelta al lado mío, me empuja, se mete al coche, le pone los seguros, sube los vidrios y no hubo forma de sacarla en seis horas

La actriz afirma que va a proceder de forma legal.

Finalmente, la madre de la chica llegó a este lugar y a partir de ahí, Libertad desconoce lo que sucedió, aunque acusa a la persona que subió el video a redes sociales de difamarla sin fundamentos.

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