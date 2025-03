¿Es peligroso hacer ejercicio durante el embarazo? Experto responde

En las últimas horas Ana Brenda Contreras , consagrada actriz de telenovelas, recibió fuertes críticas de parte de un sector de la sociedad por realizar actividad física en plena etapa de gestación. Tal situación abrió un lindo debate respecto a qué tan peligroso es hacer ejercicio durante el embarazo, por lo que un experto en la materia decidió responder a este cuestionamiento.

Estar embarazada conlleva consigo muchos cambios físicos y emocionales que se presentan antes, durante y después de esta etapa, por lo que se piensa que el hacer ejercicio previo a dar a luz puede significar consecuencias negativas para el menor de edad; sin embargo, y de acuerdo con un experto, nada puede estar más alejado de la realidad que esto.

¿Es peligroso hacer ejercicio durante el embarazo?

De acuerdo con Amalie Obitz Mogensen, entrenadora personal, realizar ejercicio durante el embarazo no solo no es peligroso, sino que en ciertos puntos puede ser recomendable . La fuente detalla que no se trata de superar el máximo de tus rendimientos, sino que, quienes realizan actividad física, suelen tener partos más suaves, reduciendo así el riesgo de que el bebé sufra enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.

Ahora bien, como siempre, es preciso tomar algunos apuntes. Mogensen menciona que un buen indicador de la intensidad de una persona embarazada es el punto de partida para saber que el ejercicio no se está convirtiendo en algo peligroso, motivo por el cual un promedio de 135 a 145 pulsaciones por minuto para alguien de 29 años o menos es recomendable, mientras que para quienes tienen entre 30 y 39 años lo ideal sería de 130 a 135 pulsaciones.

El ejercicio de alta intensidad durante el embarazo no solo es seguro, sino que tiene grandes beneficios:



🔹 Reduce un 55% el riesgo de diabetes gestacional

🔹 Mejora la adaptación metabólica materna

🔹 Favorece mejores resultados al nacer (Apgar 5 min)



Las recomendaciones… pic.twitter.com/MOrtUlO3P5 — Antelm Pujol, M.D. (@AntelmPujol) February 23, 2025

¿Qué ejercicios evitar durante el embarazo?

Hacer entrenamiento durante el embarazo debe realizarse a través de algunos puntos específicos tales como el crecimiento del infante o, bien, el líquido amniótico. Ante ello, es preciso evitar algunos ejercicios que ejercen demasiada presión sobre el suelo pélvico, por lo que aquellos relacionados con los saltos de tijera o saltar la cuerda no son recomendables.