Caldo de pollo: ¿Es bueno comerlo cuando se está enfermo?

En esta temporada de frentes fríos y bajas temperaturas, es común que las personas se resfríen. Entre los remedios caseros más frecuentes para aliviar los síntomas, se encuentra el caldo de pollo. Pero, ¿qué tan saludable es comerlo cuando se está enfermo? Aquí te lo decimos.

Lo más recomendable durante la temporada invernal es consumir vitamina A y C, para reforzar el sistema inmunológico, así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

¿Es bueno consumir caldo de pollo? En ese tenor, el caldo de pollo contiene diversos ingredientes, mismos que aportan vitaminas a nuestro cuerpo. Además, es bastante equilibrado en lo que a calorías se refiere; sin embargo, no ayuda a curar el resfriado como se piensa.

De acuerdo con Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina, el caldo de pollo no posee propiedades curativas, no obstante, su consumo proporciona un alivio temporal a quien lo consume.

Al igual que el caldo de pollo, los líquidos calientes ayudan a liberar las vías respiratorias y reducir la viscosidad del moco, además de que previene la deshidratación, por ello se recomienda su consumo.

Por su parte, la BBC señala que el caldo de pollo estimula el apetito y brinda una sensación reconfortante gracias a su sabor carnoso, el cual se asocia con alimentos de glutamato monosódico.

El sitio saludiario.com dio a conocer que un informe de 1998, sugiere que este alimento puede fortalecer la función de los cilios nasales, lo que previene la entrada de agentes patógenos al cuerpo, gracias a los nutrientes que aportan la cebolla, ajo y demás vegetales.

¿Qué ingredientes no pueden faltar en el caldo de pollo?

Para un caldo de pollo completo, no puede faltar el cartílago, el cual es bueno para calmar dolores articulares. Las zanahorias y las calabazas también son indispensables, por su alto contenido en vitaminas A y C, además de minerales esenciales que fortalecen el sistema inmunológico y le aportan nutrientes esenciales al cuerpo. La cebolla ayuda a aliviar el dolor de garganta, y es rica en vitamina C y potasio.

Aunque no es un alimento milagroso que pueda curar el resfriado, el caldo de pollo ayuda a aliviar temporalmente los síntomas, aunque su efectividad depende de los ingredientes y porciones.