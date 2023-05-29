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FOTOS | Así jugaron por la motocicleta en Escape Perfecto.

Actitud, buen humor, risas y nervios, fueron los ingredientes principales en la participación de Alejandra y Liel dentro de la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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