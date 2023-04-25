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FOTOS | El amor se hizo presente en la Jaula de Escape Perfecto.

Los primeros concursantes tuvieron un paso ‘efímero’ por la Jaula de Escape Perfecto, pero cerramos ‘llenos de miel’ con la visita de un par de enamorados.

Por: Daniel Menes

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