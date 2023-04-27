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FOTOS | Ricardo y Alba salieron de Escape Perfecto con... ¡Un auto!

Los esposos hicieron un gran juego y consiguieron cumplir uno de sus sueños escapando de la Jaula de Escape Perfecto con un automóvil cero kilómetros y más.

Por: Daniel Menes

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