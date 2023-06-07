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FOTOS | Se atrevieron y desafiaron al cronómetro de Escape Perfecto.

David y Levi postergaron un gran compromiso por participar en Escape Perfecto, mientras que Hugo y Norberto nos divirtieron con ‘escapes incompletos’.

Por: Daniel Menes

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