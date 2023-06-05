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FOTOS | Siguieron su intuición y ganaron un auto en Escape Perfecto.

Patricia y Yanira llegaron a Escape Perfecto con el objetivo de volver a casa en un automóvil nuevo. Dieron cátedra en la Jaula y se llevaron el gran premio.

Por: Daniel Menes

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