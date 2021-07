Escorpión Dorado recuerda divertida anécdota que se hizo viral. (VIDEO)

El Escorpión Dorado publicó un divertido video en su cuenta oficial de Instagram en el que cuenta la historia de cómo le pusieron una multa los inspectores de Tránsito de la Ciudad de México por estacionarse en un lugar donde no estaba permitido.

La anécdota comienza cuando el youtuber graba un video en compañía del payaso Platanito mientras recorren en el carro las calles de la ciudad y se encuentran un puesto de tacos, por lo que se detienen para comer.

Sin embargo, 18 segundos después de que se bajaron, todo cambió. Mientras los dos humoristas discutían si estaban buenos los tacos, el conductor de otro auto les hizo seña para que voltearan y allí advirtió cómo un inspector ya le estaba colocando un inmovilizador a su carro.

“No, espérenme, dame chance carnal, yo no me estacioné, me estacionaron, dame chance carnal, por favor…”, rogó el influencer pero no consiguió convencer a los inspectores.

“Aquí la policía sí cumple, no se dejaron sobornar y eso que les invité un taco…”, replicó Sergio Verduzco, conocido como Platanito.

Al final del video puede verse a los humoristas de nuevo dentro del auto, dos horas después del hecho y tras haber pagado una multa de 500 pesos para que le quitaran el inmovilizador del auto.

