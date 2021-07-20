Escorpión Dorado manda emotivo mensaje a Sammy Pérez. (VIDEO)

Escorpión Dorado mandó un emotivo mensaje a Sammy Pérez en un video. El influencer le brindó muchos ánimos al comediante y le aseguró que "va a salir de esta".

Sammy Pérez se encuentra hospitalizado por complicaciones de salud por el coronavirus; ante esta situación, ha recibido muestras de apoyo en redes sociales por varios famosos, entre ellos, el famoso youtuber.

Este mensaje es para Sammy, un saludo para ti, que seguramente me estás viendo o por lo menos me estás escuchando

Quiero darte la mejor de las vibras. Un peluche en el estuche para ti y además una confesión, eres de los pocos invitados que el 100% de la gente ha estado volcado contigo (…) la gente siempre tirándote buena onda, dándote el mejor de los cariños

Visiblemente conmovido por la enfermedad del comediante Sammy Pérez, el Escorpión Dorado continuó con su emotivo mensaje:

Has sembrado un chi... de buen pe..., un chi... de amor a lo largo de tantos pin... años. Con toda tu pin.. alegría y toda tu pin... bondad. Por eso la gente te quiere un chi..., Sammy

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Escorpión Dorado recuerda que sus seguidores quieren a Sammy

El youtuber destacó que es uno de los pocos personajes que han tenido un recibimiento positivo por parte de sus seguidores.

Échale ganas ¡Fuerza, Sammy! Vamos a salir de esta, vas a ver. Todo lo que nos has dejado a lo largo de estos pinches años seguramente, de alguna u otra forma, se te va a regresar. Échale hue...

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