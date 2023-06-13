Esmeralda Pimentel se mostró al desnudo tras retirarse implantes.

Después de que el pasado 9 de mayo, engalanara la portada de una revista, donde expuso las cicatrices que le dejó la cirugía para retirarse los implantes de seno, Esmeralda Pimentel habla en exclusiva para Ventaneando, sobre la razón que la llevó a mostrarse de tal manera.

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Estoy poniendo mi granito de arena en este tema que me importa mucho que es …y el síndrome de Asia, del cual yo fui víctima. Ya me explante, estoy cumpliendo un año y quiero compartirlo para que las mujeres estén informadas y se apropien de sus decisiones y, sobre todo que prioricen la salud

Precisamente, fueron los múltiples malestares que le provocaron los implantes, los que la llevaron a quitárselos, una experiencia que lejos de ser tormentosa, le trajo tranquilidad.

Creo que mi primer encuentro, así con mi cuerpo después de la cirugía, fue muy fuerte, obviamente, porque tenía todavía todas las canalizaciones y demás, los puntos, pero sabes qué, me sentía tan bien, o sea fueron 12 años de tener tantos ataques de ansiedad, de vivir con migrañas, con dolores, todos los días, con manchas en la piel, con los ojos súper rojos, agotada…

Entonces, creo que cuando me vi en el espejo, lo primero que sentí fue como “gracias’, te juro que hoy, por hoy me siento orgullosa de mis cicatrices, creo que me recuerdan lo fuerte que soy, lo poderosa que soy y, las amo…

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¿Cómo está del corazón Esmeralda Pimentel?

Y sobre las cicatrices del alma, las cuales menciona en la revista, comentó: