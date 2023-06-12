Michelle Salas con prisa en el aeropuerto porque casi pierde su vuelo.

A toda velocidad fue como captamos a Michelle Salas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, quien sorteó todas y cada una de las preguntas que la prensa le lanzó sobre su próxima boda con su prometido, Danilo Díaz Granados, y todo, porque estaba apunto de perder su vuelo.

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Me van a matar, pero es que voy tardísimo. Lo siento mucho, ya saben que yo me paro y les cuento. Por favor, me va a dejar el avión en serio, por favor

Oigan, que mala onda, en serio me están tirando, por favor. Les estoy pidiendo de favor, me está dejando el avión, lo único que les pido, gracias

Les agradezco mucho el haber estado aquí, pero en serio no tengo tiempo

¿Podría tener una boda doble junto a su madre?

Pero una vez que le propusimos hacer una boda doble al lado de su mamá y Humberto Zurita, esto respondió, literalmente al vuelo.

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