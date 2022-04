Exatlón hace historia en televisión al ser el primero en tener NFTs.

Exatlón hace historia al convertirse en el primer programa de la televisión mexicana en tener sus NFTs y se podrán coleccionar a partir del 22 de abril.

Desde su creación, TV Azteca Digital se ha distinguido por tener una visión clara, donde la innovación juega un papel fundamental en la generación de contenidos y la interacción que hemos construído con nuestra comunidad.

El internet como lo conocemos está cambiando y nosotros nos adaptamos a sus nuevos recursos, por eso lanzaremos nuestra primera colección de NFTs para un programa que se ha distinguido por su competencia, adaptabilidad y gran posicionamiento en el gusto del público.

Así es como Exatlón se convierte en el primer programa de la televisión mexicana en tener sus propios NFTs, una recompensa para los fans que temporada tras temporada han apoyado tanto al equipo rojo como al azul.

Por si no aún no estás familiarizado con los NFTs (Non Fungible Token), son certificados digitales de autenticidad y al ser coleccionables, pueden ser comprados y vendidos en el mundo digital como cualquier otro tipo de propiedad. Cualquiera puede conocer su información de creación y el historial de compra venta. Como sus datos no son modificables y funcionan con base en tecnología blockchain, igual que las criptomonedas (Bitcoin), los NFTs no se pueden duplicar, haciéndolos únicos e irrepetibles.

A partir del 22 de abril del 2022, los fans del Exatlón podrán tener coleccionables únicos del programa, como las ediciones limitadas de la playera de su equipo favorito, demostrando su apoyo y al mismo tiempo adueñándose de un artículo virtual que nadie más tendrá. Y para el final del programa se lanzarán los NFTs súper limitados de las medallas y los trofeos oficiales que además tendrán una recompensa muy especial.

Pensando en la innovación, pero sobre todo en cómo brindar experiencias únicas a nuestra comunidad, TV Azteca Digital una vez más abre el camino de las nuevas tecnologías en México y Latinoamérica, posicionándonos como punta de lanza en la industria, pues no sólo estámos en la conversación de cómo será el futuro sino que lo construimos como parte de nuestro presente.