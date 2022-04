¿Sabes qué son los NFTs? Una realidad que está cambiando el Internet.

Los NFTs llegaron al mundo digital y ya son una realidad que está cambiando el Internet como lo conocemos, pero alrededor del tema hay muchas dudas, así que empecemos por el principio, ¿qué son los NFTs?

Un NFT (Non Fungible Token) es un certificado digital de autenticidad y puede ser cualquier cosa que exista dentro del mundo digital: una imagen, un GIF, un video, un audio, etc

Estos tokens se pueden aplicar a cualquier ámbito de propiedad, ya sea digital o también de forma física: una obra de arte, un coleccionable, la membresía de un club, el boleto de un evento, un diploma, un contrato, etc.

En el mundo digital pueden ser comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedad, pero no son tangibles. Cualquiera puede conocer su información, como quién lo creó, cuándo, así como el historial de compra y venta. Dichos datos no son modificables y al basarse en tecnología blockchain, al igual que las criptomonedas (como el Bitcoin) se garantiza que un NFT no se pueda duplicar, dándoles así su cualidad de únicos e irrepetibles.

Esta es una de sus principales características, pues se trata de una propiedad que no puedes intercambiar por otra igual, es decir “no es fungible”. Por ejemplo, el dinero es sí es fungible pues puedes cambiar un billete de $100 pesos por otro de $100 y el valor no cambia; el mismo caso ocurre con las criptomonedas, un Bitcoin y otro valen exactamente lo mismo. Sin embargo, un NFT al tener propiedades únicas, no puede ser intercambiado por otro. Cada uno tiene su propio valor y esto es lo que los hace escasos y coleccionables.

En resumen son únicos, transferibles, indestructibles y verificables.

Al tratarse de un activo digital único, del que no existe otro igual, su adquisición es una tendencia a la alza pues se visualiza como un negocio a futuro, donde el tiempo hará que aumenten su valor y puedan ser revendidos a un precio más elevado del que fue adquirido.

Mercados como el del arte tradicional ahora se pueden comercializar de forma más rápida, transparente y segura. Además de que el autor conserva siempre su autoría y puede recibir regalías por futuras reventas.

Es por eso que el mercado de los NFTs crece a pasos agigantados y cada vez más gente se suma a su compra venta, como a artistas, influencers, celebridades, empresas y organizaciones que logran capitalizar esta tecnología.

De hecho, en muchos casos, además de ser un certificado de autenticidad, pueden tener recompensas o beneficios. Por ejemplo, en un evento en ser dueño de un NFT te da acceso a un área especial, o en el arte puede darte la oportunidad de conocer al creador de la obra. Es decir, no se tratan sólo de archivos de propiedad, sus características los están convirtiendo en la nueva forma de coleccionar y convivir, a partir de un medio digital al mundo real.

¿Te gustaría tener un NFT? Quédate al pendiente porque pronto tendremos noticias COLOSALES.