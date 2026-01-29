Ana Spinetto nos habla de BADA México y la importancia de la libre expresión por medio del arte

En BADA se buscan diversas propuestas de artistas que tienen mucho que aportar por medio del arte y Ana Spinetto nos explica por qué es fundamental que el artista esté presente en la libertad de expresión para que el mercado del arte sea realmente valorado. No te pierdas la experiencia de BADA México del 5 al 8 de febrero, donde podrás ver más de 200 propuestas de diversos artistas.