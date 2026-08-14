¡TV Azteca te lleva a ver a Lacrimosa con orquesta! La música y la emoción se apoderarán de la Arena Ciudad de México este próximo 23 de agosto con una presentación muy especial de Lacrimosa con orquesta, y TV Azteca quiere que seas parte de esta gran experiencia.

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música con orquesta en una noche que promete estar llena de grandes éxitos, emociones y momentos inolvidables. Además, tenemos 6 pases dobles para que puedas vivir este espectacular concierto acompañado de esa persona especial.

¿Quieres asistir? ¡Participar es muy sencillo! Solo tienes que seguir las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina y, posteriormente, llenar el formulario que encontrarás a continuación con tus datos para registrar tu participación.

Así de fácil podrás formar parte de esta increíble experiencia y disfrutar en vivo de la música de Lacrimosa acompañada por una gran orquesta.

No dejes pasar esta oportunidad y mantente atento a todos los detalles. La cita es este 23 de agosto en la Arena Ciudad de México, donde Lacrimosa promete ofrecer una noche llena de música y emociones para todos sus seguidores.

¡Sigue las cuentas, llena el formulario y prepárate para disfrutar de una noche espectacular con TV Azteca y Lacrimosa!