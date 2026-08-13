Cuál es la planta que debes tener en casa si siempre hay discusiones

Si en una casa son frecuentes las discusiones, la planta que el Feng Shui suele recomendar para aportar una sensación de armonía es el lirio de la paz (Spathiphyllum). Sus hojas verdes y flores blancas se asocian simbólicamente con la tranquilidad, la pureza y el equilibrio.

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El Feng Shui busca que la distribución de los objetos, los colores, la iluminación y los elementos naturales contribuyan a generar ambientes equilibrados. Este ejemplar puede incorporarse especialmente en espacios compartidos, como la sala de estar o el comedor.

En ese contexto, una planta saludable puede funcionar como un elemento visual que transmite calma y conexión con la naturaleza. Conoce las características del lirio de la paz.

¿Por qué el lirio de la paz se relaciona con la armonía en el Feng Shui?

La especialista en Feng Shui Terah Kathryn Collins, autora de ‘The Western Guide to Feng Shui for Optimal Health, Wealth and Life’' explica que las plantas son una manera de incorporar la energía del elemento Madera al hogar. Dentro de esta filosofía, este elemento está relacionado con el crecimiento, la vitalidad y la expansión.

Estas cualidades pueden resultar apropiadas para espacios en los que se busca favorecer relaciones más equilibradas. El lirio de la paz resulta interesante por su aspecto. Sus hojas verdes y flores blancas generan un contraste visual asociado tradicionalmente con la serenidad.

Por esta razón, puede ser una alternativa para decorar ambientes donde la familia comparte buena parte de su tiempo. El consultor de Feng Shui William Spear, autor de ‘Feng Shui Made Easy’, también ha destacado la importancia de utilizar plantas y otros elementos naturales para transformar la sensación de los espacios.

Desde este enfoque, una planta no actúa como un "remedio mágico", sino como parte de una composición que busca generar mayor equilibrio. Estas son las recomendaciones para incorporar un lirio de la paz en el hogar:



Colocarlo en la sala de estar , especialmente cerca de una zona de convivencia.

, especialmente cerca de una zona de convivencia. Ubicarlo en el comedor , donde las personas se reúnen y conversan.

, donde las personas se reúnen y conversan. Elegir una maceta de tonos neutros que no genere exceso visual.

Mantener sus hojas limpias y retirar las partes marchitas.

Evitar acumular demasiadas plantas en un mismo espacio.

¿Dónde colocar una planta para reducir las discusiones según el Feng Shui?

La ubicación es otro de los aspectos que esta disciplina considera importantes. La consultora de Feng Shui Sarah Shurety, fundadora de Red Lotus, explica que la organización de los espacios puede utilizarse para generar ambientes que favorezcan determinadas sensaciones y comportamientos. Desde esta perspectiva, las áreas donde se producen conversaciones familiares frecuentes merecen especial atención.

Si el objetivo es crear un ambiente más tranquilo, el lirio de la paz puede colocarse en lugares como:



Sala de estar: cerca de los espacios donde la familia suele reunirse.

cerca de los espacios donde la familia suele reunirse. Comedor: como elemento natural que acompañe las conversaciones.

como elemento natural que acompañe las conversaciones. Recibidor: para generar una primera impresión más serena al entrar en casa.

para generar una primera impresión más serena al entrar en casa. Espacio de descanso: siempre que las condiciones de luz sean apropiadas para la planta.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el lirio de la paz necesita cuidados específicos: prefiere luz indirecta y un sustrato que conserve cierta humedad, pero sin encharcamientos. Antes de elegirlo únicamente por su significado, es fundamental comprobar que las condiciones del hogar sean adecuadas para su crecimiento.