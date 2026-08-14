Ni estrés ni cansancio: esta es la verdadera causa de tu insomnio de noche

Una de las causas que puede estar detrás del insomnio nocturno es una alteración del sistema que regula el ciclo sueño-vigilia, en el que participa la melatonina: la hormona que ayuda a indicar al organismo que llegó el momento de dormir. El magnesio también interviene en diferentes procesos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso y muscular.

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Dormir mal de manera ocasional es frecuente, pero cuando la dificultad para conciliar o mantener el sueño se repite, puede tener múltiples explicaciones. La exposición a la luz durante la noche, los horarios irregulares, el consumo de cafeína o alcohol, determinados medicamentos, algunas enfermedades y los trastornos del sueño pueden interferir con el descanso.

¿Qué relación tienen la melatonina y el insomnio nocturno?

La melatonina es una hormona producida principalmente por la glándula pineal y participa en la regulación del ritmo circadiano. Su producción aumenta cuando disminuye la exposición a la luz. Por eso durante la noche ayuda al organismo a prepararse para el sueño.

La American Academy of Sleep Medicine (AASM) señala que la melatonina puede tener utilidad en determinadas alteraciones del ritmo circadiano. Pero no debe considerarse una solución universal para el insomnio.

La evidencia sobre su eficacia depende de la causa del problema y de las características de cada persona. Algunos factores cotidianos pueden dificultar la señal natural que prepara al organismo para dormir:



Luz intensa por la noche: la exposición a luz, especialmente en horarios cercanos al momento de acostarse, puede interferir con los mecanismos que regulan el ritmo circadiano.

la exposición a luz, especialmente en horarios cercanos al momento de acostarse, puede interferir con los mecanismos que regulan el ritmo circadiano. Horarios cambiantes: acostarse y levantarse cada día a horas muy diferentes puede desordenar el reloj biológico.

acostarse y levantarse cada día a horas muy diferentes puede desordenar el reloj biológico. Pantallas antes de dormir: además del contenido estimulante, la luz de los dispositivos puede contribuir a retrasar la señal de sueño.

además del contenido estimulante, la luz de los dispositivos puede contribuir a retrasar la señal de sueño. Trabajo nocturno o cambios de horario: pueden alterar la sincronización entre el ciclo de sueño y el ambiente.

La National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), organismo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, advierte que los suplementos de melatonina no están indicados automáticamente para cualquier persona con insomnio y recomienda consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlos, especialmente cuando se toman otros medicamentos.

¿Puede el magnesio ayudar a dormir mejor?

El magnesio es un mineral esencial que participa en cientos de reacciones del organismo, incluidas funciones relacionadas con los músculos, los nervios y el metabolismo. Por este motivo, su presencia adecuada es importante para el funcionamiento normal del cuerpo.

Pero eso no significa que tomar suplementos vaya a solucionar necesariamente el insomnio. Las investigaciones sobre magnesio y sueño han encontrado resultados variables.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) indican que las necesidades de magnesio deberían cubrirse principalmente mediante la alimentación. Entre los alimentos que aportan este mineral se encuentran las semillas, frutos secos, legumbres, cereales integrales y algunas verduras de hoja verde.

Por eso, si existen dificultades para dormir, puede ser más conveniente revisar primero los hábitos relacionados con el descanso:



Mantener horarios regulares: acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora ayuda a mantener estable el ciclo sueño-vigilia.

acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora ayuda a mantener estable el ciclo sueño-vigilia. Reducir la luz durante la noche: un dormitorio oscuro favorece las condiciones ambientales asociadas al descanso.

un dormitorio oscuro favorece las condiciones ambientales asociadas al descanso. Limitar la cafeína en las horas previas: la cafeína puede permanecer varias horas en el organismo y dificultar el sueño en algunas personas.

la cafeína puede permanecer varias horas en el organismo y dificultar el sueño en algunas personas. Evitar automedicarse con melatonina o magnesio: los suplementos pueden tener contraindicaciones, interacciones o no ser adecuados para determinadas personas.

Si el insomnio aparece al menos 3 noches por semana durante varios meses, o afecta el rendimiento durante el día, conviene consultar con un médico. La melatonina participa en el reloj biológico y el magnesio es indispensable para numerosas funciones del organismo. Pero ninguno debe considerarse una solución universal.