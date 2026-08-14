MasterChef 24/7: 5 salsas para llevar tus rollos de sushi a otro nivel

Si quieres preparar sushi en casa y darle un toque diferente a cada rollo, una buena salsa puede hacer toda la diferencia. Desde opciones cremosas y picantes hasta combinaciones dulces, cítricas y con un toque oriental, existen recetas muy fáciles de preparar que pueden transformar por completo el sabor de tus platillos, tal como lo hicieron los cocineros de MasterChef 24/7 en la "Batalla por equipos" de este miércoles.

MasterChef 24/7: 5 salsas para acompañar rollos de sushi

En MasterChef 24/7, los detalles son importantes cuando se trata de conquistar el paladar, por lo que estas cinco salsas son una excelente alternativa para acompañar rollos de sushi de salmón, atún, camarón, surimi o vegetales. Lo mejor es que no necesitas ingredientes complicados ni pasar demasiado tiempo en la cocina. Con unos cuantos productos y pocos minutos podrás preparar estas opciones de la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT llenas de sabor.

1. Salsa cremosa de chipotle:

Si eres amante de los sabores ahumados y ligeramente picantes, esta salsa de chipotle es una de las opciones que no puede faltar.

Ingredientes:



½ taza de mayonesa

1 chile chipotle adobado

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de miel

Sal al gusto

Preparación:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Si quieres aumentar el nivel de picante, puedes añadir otro chile chipotle. Esta salsa combina especialmente bien con rollos de camarón o pollo y también puedes utilizarla para decorar el sushi antes de servirlo.

Si prefieres una opción cremosa y picante, la spicy de sriracha será tu mejor alternativa.|Canva

2. Salsa de soya con miel y jengibre:

Para quienes prefieren una combinación de sabores salados, dulces y ligeramente picantes, esta salsa es una excelente opción.

Ingredientes:



¼ de taza de salsa de soya

1 cucharada de miel

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de jugo de limón

½ cucharadita de aceite de ajonjolí

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta que la miel se integre completamente con la salsa de soya. Déjala reposar durante aproximadamente cinco minutos para que el jengibre aporte todo su aroma y sabor. Puedes servirla como acompañamiento o colocar unas gotas directamente sobre los rollos.

3. Salsa spicy de sriracha y mayonesa

La clásica combinación de mayonesa y picante es perfecta para darle intensidad a cualquier rollo de sushi.

Ingredientes:



½ taza de mayonesa

1½ cucharadas de salsa sriracha

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

1 cucharadita de jugo de limón

½ cucharadita de miel

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una salsa uniforme. Si quieres que tenga un sabor más intenso, puedes aumentar ligeramente la cantidad de sriracha. Un truco para darle una presentación más atractiva es colocar la salsa en una manga pastelera o en una bolsa pequeña y hacer líneas delgadas sobre los rollos.

4. Salsa de mango y habanero:

¿Quieres una salsa que combine lo dulce con un toque picante? El mango y el habanero forman una pareja ideal para acompañar sushi.

Ingredientes:



½ mango maduro

½ chile habanero sin semillas

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de miel

Una pizca de sal

Preparación:

Licúa todos los ingredientes hasta conseguir una salsa tersa. Si la mezcla queda demasiado espesa, agrega una cucharada de agua y vuelve a procesar. Su sabor dulce y picante combina especialmente bien con rollos de camarón empanizado, aunque también puedes probarla con sushi de salmón.

La salsa de chipotle es ideal para quienes disfrutan de un toque ahumado y picante; la de mango con habanero aporta un contraste dulce y picante.|Canva

5. Salsa cremosa de limón y cilantro:

Para cerrar esta selección, una salsa fresca y cítrica es ideal si buscas equilibrar sabores más intensos.

Ingredientes:



½ taza de mayonesa

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Jugo de 1 limón

Ralladura de ½ limón

1 cucharadita de miel

Sal al gusto

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa y uniforme. Después, refrigérala durante unos 10 minutos antes de servir para que los sabores se integren. Esta salsa queda muy bien con rollos de salmón, camarón y aguacate.

Con estas cinco recetas fáciles podrás darle un giro a tus rollos de sushi y convertir una preparación sencilla en un platillo lleno de sabor, digno de una cocina como la de MasterChef 24/7.