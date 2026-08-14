Muere famosa actriz de telenovelas luego de enfrentar cáncer y ELA en privado; fue una de las actrices más queridas de la pantalla chica

Este jueves 13 de agosto de 2026 la industria de la televisión se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez, una de las actrices más queridas de la televisión. Si bien, nació en España, Consuelo vivió desde niña en Venezuela y con el paso del tiempo se convirtió en una de las figuras más importantes de las telenovelas latinoamericanas en donde principalmente cautivó al público por dar vida a villanas en melodramas. Su muerte ha consternado a miles de personas del medio así como a todos los seguidores de su trayectoria.

¿De qué murió Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento de la actriz de 84 años de edad. Sin embargo, un medio venezolano dió a conocer que Consuelo habría padecido ELA, Una enfermedad neurodegenerativa que avanza con el tiempo y que daña las neuronas del cerebro así como la médula espinal. Con el paso del tiempo, esta enfermedad hace que quien la padece tenga complicaciones para moverse de forma natural, impidiendo realizar su vida de manera normal. Además de esto, la institución Radiología IDACA compartió en marzo un video en donde la actriz habló sobre el tratamiento que llevaba debido al cáncer que padecía “He tenido 33 radios, hoy es la última”, fueron algunas de las palabras de la actriz. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, la actriz habría enfrentado de manera privada su estado delicado de salud.

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¿Quién era Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez?

