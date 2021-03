No todo es amor entre Zudi y Patricio, ¡los problemas entre ellos ya empiezan! Te contamos lo que sucede dentro del reality.

Los problemas entre Araujo y Zudikey ya empezaron, ¡y por algo que ni te imaginas!

En esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes tenemos a dos parejas consolidadas, ¡y hasta un matrimonio! Una de ellas está formada por Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo. La mayoría del público fanático del programa, no quiere a Araujo, esto debido a comportamientos que ha tenido en esta y en su temporada, ¡y piensan que Zudi es excelente persona pero al estar con él, la jala a su mismo comportamiento! ¿Ustedes qué opinan? El caso es que se les había visto muy enamorados, ¡pero como en toda pareja, a veces hay problemas! ¿Qué pasó? Te contamos..

Historia de amor de Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez.

Su historia comenzó durante la segunda temporada de Exatlón en 2018. Ambos estuvieron en el mismo equipo, el rojo de famosos. Se hicieron buenos amigos, buenos compañeros de aventura, confidentes y hasta paño de lágrimas el uno del otro. ¡Así empezó todo! Hasta que se convirtió en algo más que una amistad, todos lo notaron ya que estaban siempre juntos.

Al terminar el reality, hicieron oficial su relación y comenzaron a compartir todos sus momentos juntos en redes sociales, todos pensábamos: ¡lo sabía! Pero no, no estábamos completamente en lo correcto, pues en la boda de Pato y Zudi, ellos y sus familias, contaron la historia real de cómo inició todo...

Al principio a Zudi no le gustaba Patricio, solo lo veía como amigo, mientras que él ya la pretendía... Lo pensó muy bien antes de andar con él, tomó la decisión de intentarlo luego de que viera que la apoyaba en todo. Así que al regresar a la final en donde Pato competiría vs. Aristeo, ¡la más apuntada era Zudi! Y así comenzó todo.

¿Qué problemas tienen Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo en Exatlón Titanes vs. Héroes?

Hace unos días vimos la actitud de Araujo en uno de los juegos. Perdió uno de sus puntos y muy molesto comenzó a aventar los elementos de los tiros, a no pelar a sus compañeros y al llegar a la banca, ¡hasta fue grosero con Zudi! Muchos pensaron que tal vez ella y él habían tenido un problema antes del juego, ¡pero no!

Mati al ver triste a Zudi, le preguntó lo que pasaba, a lo que Rodríguez con lágrimas en los ojos le dijo que Patricio se había molestado por perder. “Ya está haciendo berrinche, está enojado por todo, porque le pasan cosas en el circuito, porque perdió su punto, por todo... Y cae todo en mí". ¡Esto hizo que los fans explotaran nuevamente contra él! Al grado de volver tendencia “Amiga, date cuenta”. ¡BOOOM!

Tanto seguidores rojos y azules, no podían creer que se portó así con Zudi solo porque no dio su punto. ¡Y el hate que tiene durante su temporada, volvió más fuerte que nunca! Incluso algunos atletas del equipo de Héroes, mencionaron que su ego era tan grande, que al perder, se molestaba mucho. ¿Será que no acepta que alguien sea mejor que él? ¡A estas alturas de la competencia ya nadie e spunto seguro, todos son muy buenos, cualquiera podría ganar!

Esperemos que todo mejore entre ellos, ¡ya estamos en la recta final!