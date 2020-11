Conoce la verdadera historia de amor de Zudy y Pato, así como el TAG de la pareja y más FOTOS exclusivas de su boda.

TAG de la pareja y FOTOS exclusivas de la boda de Zudy y Pato.

Todos conocemos la historia de amor de Pato y Zudy, pues comenzamos a verla desde que inició, ¡durante la segunda temporada de Exatlón en 2018! Ambos estuvieron en el mismo equipo, el rojo de famosos. Se comenzaron a hacer buenos amigos, buenos compañeros de aventura, confidentes y hasta paño de lágrimas el uno del otro. ¡Así empezó todo! Hasta que se convirtió en algo más que una amistad, todos lo notaron ya que estaban siempre juntos.

Al terminar el reality, hicieron oficial su relación y comenzaron a compartir todos sus momentos juntos en redes sociales, todos pensábamos: ¡lo sabía! Pero no, no estábamos completamente en lo correcto, pues en la boda de Pato y Zudy, ellos y sus familias, contaron la historia real de cómo inició todo... ¿Quieres saber? Sigue leyendo y checa la galería completa, ¡está hermosa y lucen muy felices y enamorados!

Zudikey dice que lo que siempre los ha unido es el deporte, ya que Pato es un hombre muy disciplinado y con mucha voluntad y ella comparte esas mismas características. Para la familia de Zudikey, la química que había entre ellos la notaron de inmediato mientras ella seguía en la competencia, pues Patricio siempre iba a festejar con ella sus puntos y la apoyaba en cada momento que tenía oportunidad. Sin embargo, en la casa de Patricio, sus padres no notaron nada diferente de su hijo hacia ella, ¡no lo veían venir!

Cuando Zudy regresó a Valle de Bravo luego de su lesión, su mamá le comentó que los fans decían que andaba con Pato, a lo que ella respondió “no ando con Pato, pero él me pretende”. ¡Dejándole claro que en él veía a un buen amigo, mientras que él siempre quiso algo más con ella! Lo pensó muy bien antes de andar con él, tomó la decisión de intentarlo luego de que viera que es buena persona, que la apoyaba en todo, ¡hasta le regalaba comida cuando estaban dentro de la competencia! Confesó que si ella se quedaba con hambre, con tal de verla bien, él le regalaba parte de su comida, ¡aunque él no comiera! Así que al regresar a la final en donde Pato competiría vs. Aristeo, ¡la más apuntada era Zudy! Quería ir a apoyarlo, a abrazarlo, a estar con él en esos momentos, y así fue; ahí Patricio vio más claro el panorama de que posiblemente podría tener una relación amorosa con ella.

Antes de que unieran sus vidas en matrimonio, Zudy dijo: “Estoy muy feliz de unirme con este gran hombre, de verdad que es el día más feliz de mi vida, ya quiero que sea, que nos unamos para siempre y que podamos compartir nuestra vida, que hagamos nuestra familia y que podamos envejecer juntos”. Por su parte, Pato dijo: “Estoy seguro de lo que quiero, estoy seguro de que quiero estar toda mi vida con Zudy y de que lo que nos depara el destino son puras cosas buenas, porque somos unas grandes personas, en especial ella que se merece lo mejor del mundo”. ¿Así o más amor?

¿Quieres saber más sobre su relación? Aquí te dejamos el TAG de la pareja.

- ¿Quién dio el primer beso? Patricio, ¿por qué no nos sorprende? ¡Es muy besucón con su amada Zudy!

- ¿Quién es el más detallista? También Pato.

- ¿Quién es el más dormilón? ¡Pato!

- ¿Quién tiene más problemas con la limpieza? ¡También Araujo!

- ¿Quién tarda más en arreglarse? ¡Zudy! Aunque en su defensa, dijo que él también se tarda mucho.

- ¿Quién no deja de usar el celular? ¡Ambos! Les encanta estar en redes sociales.

- ¿Quién es el más llorón? ¡Pato! Nos consta, su amor es tan grande que cada que habla de Zudy, ¡llora!

- ¿Quién es el más enojón? Patricio

- ¿Quién cocina más rico? ¡Zudy!

- ¿Quién canta mejor? Pato, ¡esperemos algún día se nos haga escucharlo!

Les deseamos mucho amor y prosperidad juntos en esta nueva etapa ahora ya como marido y mujer. ¡Felicidades, Zudy y Pato!