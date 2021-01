Quién es la dueña del corazón de Aristeo Cázares, ¿Mariana o Caro? En FOTOS te platicamos lo que ha pasado entre ellos.

¿No que a Aristeo le gustaba Mariana? Ahora no deja de hablar de Caro.

En esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, hemos visto amistades o parejas increíbles que venían desde temporadas pasadas o que se están formando apenas, pues había atletas que no se conocían por venir de diferentes emisiones. Tal es el caso de Aristeo, Mariana y Caro. ¿Por qué te hablamos de ellos tres? ¡Porque estamos confundidos! Alguien por ahí hace mal tercio, ¿adivinas quién? Te contamos lo que ha pasado, ¡checa todas las fotos!

Aristeo fue el campeón de la segunda temporada de Exatlón, mientras que Mariana y Caro participaron en la tercera temporada, no fueron compañeros antes, no se conocían. La atleta de Bádminton y la clavadista mexicana entraron a esta aventura como refuerzos del equipo de Titanes, y aunque a muchos no les gustó la idea por el rendimiento que tuvieron durante su temporada, otras personas al contrario, las apoyaron, confiaron en ella y apostaron por su talento, ese es el caso de Aristeo.

Aristeo y Mariana, ¿amor o amistad?

La primera en entrar fue Mariana, y al ser muy amiga de Heliud y “Black Panther” muy amigo de Aris, ella y el trazador de parkour, de inmediato se hicieron amigos. ¡Todo el tiempo se les veía juntos! Desde el día 1 hicieron clic. Y es que polos opuestos se atraen, ella es muy calmada, tranquila, relajada, y Aris es muy aventado, atravancado, acelerado. ¡Así que “Queen Mary” llegó a darle esa paz que él necesitaba. Y es que al estar aislados, sin ningún tipo de distracción o comunicación con nadie por tantos meses, hace que todo crezca mucho más rápido, tanto una amistad, como algo más. ¡Los atletas agradecen tener a alguien de quién sostenerse en sus momentos malos, de soledad, de tristeza o de ansiedad! Porque Exatlón es un juego tanto físico como mental. Al parecer, Aris estaba buscando ese tipo de apoyo y Mariana se lo dio.

Cuando la jugadora de Badmintón abandonó la competencia, ¡fue muy duro para Aris! En la ceremonia de eliminación, pudimos ver al atleta muy dolido. El trazador de parkour dijo: “Desde que salí de Exatlón, mi vida ha sido difícil, he tenido muchas tormentas por las cuales no me he podido relajar, el año pasado, un mes después de ganar, mi abuelo que era como mi padre, falleció; luego entro aquí, y mientras estoy aquí, una tía mía que fue como mi madre, falleció también y traté de aguantarme... Desde que llegó Mary, ella ha sido mi apoyo, no ha sido uno de mis apoyos, ha sido mi apoyo aquí dentro, Mary llegó y me dio una tranquilidad que muy posiblemente no conocía, por eso me duele que se vaya”. ¡Qué lindas palabras!

Todo parecía muy claro, Aris y Mariana tenían algo más que una amistad; pero de repente llegó Caro Mendoza. Se hicieron muy buenos amigos, confidentes, se escuchaban, se apoyaban, estaban el uno para el otro. Parecían solo amigos, pero desde que “Sunshine” quedó eliminada, Aris le dedica sus puntos festejando como ella, ¿qué raro, no? ¡Eso no lo hizo por Mariana! Además, en el festejo de Año Nuevo, los conductores del especial le preguntaron a Aris que si extrañaba a alguien especial, ¡y todos sus compañeros comenzaron a gritar y alentarlo a decirlo en televisión nacional! Así que Aristeo se animó a decir que extrañaba mucho a Caro, que le había enseñado a hacer todo desde el amor y que la veia afuera... ¡Y a Mariana ni la mencionó! ¿O sea, cómo? ¡Estamos confundidos, pero al parecer Aris veía a Mariana como buena amiga y a Caro como algo más!

Cuando esta aventura termine, sabremos cuál es la verdad. ¿Con quién crees que se vería mejor “The Red Lion”?