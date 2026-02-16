Los PICUS revelan todo sobre su nuevo sencillo y nos cuentan cuál es su artista favorito
Los Picus llegaron a TV Azteca y nos hablaron sobre la inspiración de su nuevo sencillo “Luna” y además nos dieron detalles de cómo sobrellevan su carrera y vida personal.
¿Qué significa la canción “Luna” para los Picus? Los tres hermanos estuvieron en entrevista exclusiva para TV Azteca y platicaron acerca de su nuevo sencillo. Los Picus también nos contaron sobre sus más grandes sueños como banda musical y cómo es que sobrellevan la fama con su vida personal y privada.