Esto es lo que debes saber sobre el Día Mundial del Síndrome de Down

En vísperas de conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, nos acompañó María Angelina Silveyra, directora general de Educación Especial Más para profundizar sobre esta condición. ¿Por qué es importante poner foco en este Día Mundial? ¿Por qué se celebra el 21 de marzo? ¿Existen diferentes tipos de Síndrome de Down? No pierdas detalle y comparte esta información de En Buenas Manos.

