¿Por qué Selena Quintanilla sigue siendo un éxito musical? Así la recordamos a en su aniversario luctuoso
Hoy se cumplen 30 años del aniversario luctuoso de Selena Quintanilla y sigue siendo vigente en las nuevas generaciones gracias a su música y también a su historia.
Fue un 31 de marzo de 1995 cuando el mundo de la música quedó conmocionado luego de darse a conocer que, Selena Quintanilla había sido asesinada, pero, después de casi tres décadas, aquí descubrirás por qué las personas de aquella época e incluso las nuevas generaciones siguen escuchando su música, aquí te explicaremos todo.