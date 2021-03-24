MasterChef México: Disfruta de las mejores FOTOS de Adriana Salcedo, la ganadora absoluta de la cocina más famosa.

Adriana Salcedo fue la ganadora absoluta de MasterChef México; para celebrar su triunfo, te presentamos las mejores imágenes de la flamante cocinera que se llevó el primer lugar con el que desea inscribirse en una reconocida escuela de gastronomía y poner un restaurante.

Luego de 19 semanas, la cocinera originaria de Sinaloa, fue elegida por los jueces Betty Vázquez, Claudette Zepeda, Adrián Herrera, José Ramón Castillo y Fernando Stovell como la octava campeona del reality show.

El menú con el que Adriana convenció a los jueces consistió en una entrada cuyo ingrediente principal fue pulpo, el plato fuerte estuvo inspirado en la comida japonesa y de postre, uno cremoso a base de elote.

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Adriana Salcedo hizo historia en el paladar de los jueces

Luz Adriana Salcedo tiene de 26 años y es originaria del municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa y ganó MasterChef México.

Aunque estaba estudiando la carrera de Derecho, la dejó para trabajar como cajera en restaurantes y ganar experiencia, desde pequeña le gustaba ver tutoriales de cocina.

Adriana se destacó en la preparación de postres, le gusta mucho el chocolate. Su toque personal como cocinera es que le gusta ser versátil con lo dulce y lo salado.

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