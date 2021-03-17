MasterChef: Itzel Paniagua confesó que pensó que ella ganaría en la cocina más famosa de México.

Itzel Paniagua, segundo lugar de la más reciente temporada de MasterChef, pensó que ella ganaría en la cocina más famosa de México; incluso, le costó mucho trabajo aceptar los resultados de la final que se llevó Adriana Salcedo.

El resultado de la final es un resultado que yo decido aceptar; me cuesta mucho trabajo aceptarlo, porque siendo muy honesta sí pensé que ganaba

La también docente confesó que prefería que ganara Erubiel, en caso de que ella no ganara, pero el jurado del programa está compuesto por grandes chefs internacionales que conocen ampliamente el tema del arte culinario.

Yo quería que ganara Panda si yo no ganaba. Pero en mi cabeza, en ese momento, yo decía, ‘yo tengo que ganar’, no hay forma de que no gane, y de repente dicen que pierdo. Dije, ya ni modo, acepto la derrota y hoy digo, ‘por algo pasan las cosas

"Yo me llevo algo más grande que un millón de pesos.. Es un resultado que decido aceptar, admiro a los chefs que están en frente y creo que tomaron la decisión más conveniente. Fue de la manera más justa y transparente desde su parte de verlo", añadió.

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Itzel Paniagua piensa que es difícil fingir todo el tiempo en MasterChef

La rubia cocinera se sinceró también en cuanto a las razones por las que los espectadores no se sintieron identificados con la triunfadora, Adriana Salcedo.

Cada uno terminamos siendo lo que reflejamos o quienes somos desde el principio. La tele es difícil fingir, en un reality show es difícil fingir un personaje por tanto tiempo. Entonces hay gente que se identifica con Adriana, otros con Erubiel y otros con Itzel; yo quiero pensar que la gente no se identificó tanto con la manera de ser de Adriana y por eso hay tanto dislike en ese tema

La ganadora del segundo lugar en la cocina más famosa de México reveló que con quien más relación tuvo en Masterchef México fue Erubiel e incluso planearon una estrategia que les funcionó en todo, excepto en que alguno de los dos se llevara el título.

Yo entré a MasterChef de que iba a competir sola, que no iba a hacer equipos, ¿por qué confiarías en una persona que acabas de conocer hace 3 días? Yo jugué una estrategia con Erubiel desde el principio, porque nos vibramos super positivo, no sé por qué, pero nos caímos muy bien y logramos desde el principio congeniamos una estrategia para ir sacando a la gente que nosotros consideramos que no sabían cocinar. Pero él y yo, y nadie sabía que ese grupito existía

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