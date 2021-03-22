MasterChef: Adriana Salcedo despotrica y tacha de hipócritas a sus compañeros de la cocina más famosa de México.

Adriana Salcedo, reciente ganadora de MasterChef México, se convirtió en una de las cocineras más polémicas y controversiales del querido reality show.

Y es que la sinaloense se dio a conocer por tener las opiniones más contundentes, firmes y directas con otros compañeros de la cocina más famosa de México.

Por si fuera poco, la repostera también fue víctima de memes y críticas por sus múltiples gestos ante la cámara.

Pese a todo, Adriana aprendió a lidiar con las adversidades, pues se convirtió en la ganadora de MasterChef 2021 tras vencer a sus compañeros Itzel Paniagua y Erubiel Sosa.

En otros temas, millones de fanáticos se quedaron con múltiples dudas sobre la relación de Adriana Salcedo con sus compañeros.

Recientemente, la cocinera abrió su corazón en una transmisión en vivo de las redes sociales, donde confesó que sus compañeros crearon una conspiración para sacarla de la competencia junto a 'La Inge'.

“Ellos hicieron sus artimañas para sacar a ‘La Inge’, para eso yo les cuento que nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Ellos se llevaban super bien con nosotros… pero a espaldas estaban complotando”, expresó Adriana Salcedo dejando a millones de internautas impactados.

Y es que, la mexicana creó una valiosa amistad con ‘La Inge’, Osvaldo, David, José Luis y hasta Lizzie; sin embargo, jamás congenió con sus compañeros restantes de la contienda.

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Adriana Salcedo explota con sus compañeros más “hipócritas” de MasterChef México

Adriana Salcedo se dio a conocer por emitir opiniones directas y contundentes; sin embargo, tampoco se quedó callada terminando la edición MasterChef 2021.

La famosa sinaloense se sinceró ante sus 105 mil seguidores de Instagram, donde confesó que algunos de sus compañeros no conocieron la palabra lealtad.

Según la cocinera, algunos participantes hablaron mal a sus espaldas y mostraron una actitud muy diferente ante las cámaras de la cocina más famosa de México.

Y más que ya estás conociendo la hipocresía de una persona… que en tu cara viene, te dice y te desea lo mejor, pero luego está complotando en contra de ti y hace cosas feas. Pues no, no está cool. ¿Qué les digo? Ganó ‘El Inges’, ganamos nosotros, y a quien no le guste lo siento mucho

Por último, Adriana Salcedo confesó que su triunfo se suscitó gracias al apoyo de sus amigos más sinceros y honestos de MasterChef México.

‘El Inges’ fue el equipo de concursantes que nunca dejaron sola a Adriana Salcedo y que se alegraron por cada uno de sus triunfos en el programa más querido por los mexicanos.

En otros temas, Adriana Salcedo también se dejó ver en el live con una marca en la parte inferior de su labio. La sinaloense expresó que se suscitó a raíz de la carga emocional y estrés que vivió en la recta final de MasterChef 2021.

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