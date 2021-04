5 formas de combinar tu salida de playa y sentirte hermosa en tus vacaciones.

Sabemos que el inicio de la primavera y el paso al verano es la oportunidad perfecta para aprovechar al máximo las vacaciones, disfrutar de la playa y, por supuesto, lucir fabulosa con estas ideas de salidas de playa que te harán sentirte súper cómoda.

No importa cómo les llames, si salidas de playa, pareos o incluso kimonos, pero sabemos que estas prendas son sin lugar a dudas tu mejor aliado en las vacaciones. Te cubren del Sol y te hacen lucir y sentirte maravillosa en tu propia piel, además de darte ese plus de distinción.

En caso de que no estés totalmente segura de cuál es el estilo que mejor te acomoda cuando se trata de salidas de playa, aquí te aconsejamos cómo elegir la correcta y cómo combinarla según el tipo de traje de baño que más te guste usar.

Traje de cuerpo completo y salida de baño

Los trajes de cuerpo completo han sido la opción más tradicional, pero no por eso aburrida cuando se trata de la ropa de playa; su diseño es inmortal, estiliza la figura y te brinda seguridad. Si tu traje completo es de un color sólido puedes hacer juegos de contrastes con una salida de baño como esta, cuyo patrón de dos colores y semi transparencia es súper versátil y le dará ese extra a tu outfit de playa.

Bikinis y más

Los bikinis son algunas de las piezas más sensuales, pero también súper cómodas para estar en la playa y en el agua. Es más sencillo broncearse y hacer juegos mismatch con ambas piezas, pero en caso de que te preocupe broncearte de más, sentir el frío de la brisa veraniega o simplemente por un segundo quieres elevar tu outfit, hay pareos como estos que puedes atar de distintas formas no solo para darle variedad a tu look de playa, sino para marcar tu figura u ocultar aquello que te haga sentir insegura.

Inspírate en las faldas

Los pareos no necesariamente implican mangas o nudos para atarse, también existen ciertos modelos que recuerdan a faldas tipo boho que no importa si usas bikini, traje completo o a la cintura, puede combinar perfecto con los colores o el patrón de tu traje y darte la seguridad de la prenda sin sentir calor y haciéndote lucir aún más hermosa.

Los pareos con diseño son tus amigos

No temas a combinar diferentes patrones, pero procura que tengan correspondencia por lo menos en color o en forma; elige máximo dos patrones, uno puede ser el de tu propio traje de baño más el de tu salida de baño. Toma como ejemplo esta salida de playa con un diseño inspirado en patrones étnicos, o bien este patrón vertical que estiliza tu figura. Aquí no importa su forma: si es tipo bata, rectangular, kimono o de falda. Confía en ti y no temas a “llamar la atención”, nada hace más bella a una mujer que su confianza y seguridad a todo momento.



No le temas a las transparencias

Son tus mejores amigas lo creas o no. Con diferentes tonalidades, las salidas de playa translúcidas son ideales para darle un ligero toque de color a tu outfit, seguir luciendo tu traje de baño favorito y no ocultarte bajo ninguna otra prenda.

No olvides siempre adaptar cualquier consejo a tu estilo propio, tu imaginación no tiene límites, inspírate con otras salidas de playa y encuentra todo lo que necesites para sentirte fabulosa en tus siguientes vacaciones visitando Liverpool.