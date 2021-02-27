La gimnasta Ana Lago publica VIDEO de sensual baile recién operada y con férula en la rodilla.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ana Lago deleitó a su más de un millón de seguidores con un video en el que demostró sus espectaculares habilidades para el baile aún recién operada y con férula en la rodilla.

Hace unos días, en la misma red social, la gimnasta informó que se sometió a una operación en la rodilla, lo que hizo creer que se alejaría por varias semanas de las actividades, pero no fue así y demostró su sensualidad en el baile, como lo hace fercuentemente en sus redes sociales.

Recién operada y con una férula, Ana Lago comprobó que nada la detiene y ejecutó unos pasos de baile que inmediatamente dieron de qué hablar y sus seguidores se mostraron encantados.

En el video, la rubia lució un short blanco y una playera negra a juego que resaltaron sus bien tonificadas piernas y sus atléticas curvas a la hora de menear su cuerpo al ritmo de la música.

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Ana Lago dijo adiós a Exatlón

Semanas atrás, los seguidores de Exatlón expresaron su tristeza después de la eliminación de Ana Lago, quien se había ganado el cariño de todos debido a su gran desempeño en cada uno de los circuitos.

La exatleta de Titanes abandonó la temporada más grande del reality show, a pesar de sus múltiples esfuerzos por mantenerse al pie del cañón.

Durante la temporada que enfrenta a Titanes contra Héroes, la gimnasta mexicana demostró su alto rendimiento en la competencia, lo que la colocó como una de las favoritas para llegar a la etapa final, pero no fue así.

Una vez que perdió el duelo de eliminación, Ana Lago agradeció el apoyo que le brindaron sus seguidores del programa durante la temporada más grande en la historia de Exatlón.

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