Flor Rubio desmiente a la actriz Julieta Grajales que Survivor México la haya rechazado por sus preferencias sexuales.

Ya viene la segunda temporada de Survivor México, sin embargo, aún no se ha dado a conocer la lista definitiva de los famosos que participarán en el reality show de supervivencia. Por esta razón, Flor Rubio desmintió en su podcast en su canal de YouTube que Julieta Grajales supuestamente haya sido rechazada por sus preferencias sexuales.

Hace unos días, la actriz publicó en sus redes sociales su descontento porque presuntamente le habían dado la noticia que estaba dentro de Survivor y se habían "echado para atrás" porque no era heterosexual.

Me llama la atención lo que publica Julieta, porque es información que no se ha dado, también les puedo confirmar que el elenco que van a ver en Survivor es inclusivo, como en todos los realities de TV Azteca, no hay discriminación por raza, preferencia sexual

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Flor Rubio insiste en que la lista de participantes de Survivior aún no es definitiva.

La presentadora de Venga la Alegría agregó que la etapa de casting aún no termina, por lo tanto, la lista no es definitiva y será a finales de la próxima semana cuando se dé a conocer. Además, adelantó que podría haber entre los participantes talento de Venga la Alegria y de otros programas de TV Azteca.

Flor Rubio dijo que no está tomada la decisión de quiénes serán los participantes del programa, pero son 150 talentos los que han sido entrevistados y casteados para participar en Survivor México.

La periodista insitió en que ignora la razón por la cual Julieta Grajales escribió el mensaje en sus redes, pero es falso que se le esté discriminando por su preferencia sexual.

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