Manualidades Guerreras K-Pop: 5 ideas para hacer muñecos de cartón de los personajes

Las Guerreras K-Pop son un grupo ficticio de chicas que formaron parte de la película animada KPop Demon Hunters (2025). El film fue producido por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix.

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En la historia nos encontramos con Rumi, Mira y Zoey que formaban parte de Huntr/x, que además de ser estrellas del K-Pop llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Su popularidad se ha extendido entre grandes y chicos por lo que podemos encontrarlas en indumentaria, juguetes, artículos de librería, entre otros. En este caso vamos a a enseñarte cómo hacer muñecos de cartón de los personajes.

¿Cómo hacer muñecos de cartón de las Guerreras K-Pop?

Para hacer muñecos de cartón debes tener en cuenta lo siguiente:

Muñecos articulados

Para esta idea debes recortar las siluetas de los personajes que deseas y las tienes que unir con broches metálicos o encuadernadores para que puedan mover brazos y piernas como si bailaran.

Muñecos 3D

Otra alternativa que puedes tener en cuenta es la de construir algunas figuras tridimensionales. Esto lo lograrás pegando varias capas de cartón, luego las pintas de acuerdo con los personajes que has elegido.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Marionetas de dedo

Aquí tenemos una idea que consiste en hacer pequeños personajes en cartón y luego los tienes que pegar sobre anillos de papel para poder utilizarlos como títeres.

Muñecos con accesorios

Esta idea consiste en diseñar tus personajes favoritos y añadir accesorios intercambiables (micrófonos, espadas, coronas) con pestañas de cartón que se encajen.

Puedes utilizar esta plantilla.|Pinterest

Muñecos pop-up

Por último, tenemos esta idea que consiste en crear figuras que se desplieguen al abrir una tarjeta, ideales para sorprender en cartas o álbumes temáticos.

Estas increíbles ideas son una forma de tener contigo a tus personajes favoritos y personalizarlos como más te gusten.