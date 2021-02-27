Ximena Duggan comparte fotos de épica reunión entre integrantes de Exatlón y Survivor en Instagram.

Ximena Duggan, exintegrante de Survivor México, compartió en redes sociales algunas historias que han causado revuelo y no es para menos, pues se trata de una épica fiesta entre integrantes de Exatlón y Survivor.

La joven atleta mostró en imágenes en Instagram, la convivencia ni más ni menos, que con el ex integrante de la competencia de Exatlón México, Keno Martell.

Después, compartió una nueva historia en donde dijo que se encontraba con el reconocido gimnasta ex competidor de Exatlón, David Juárez, mejor conocido como 'La Bestia'.

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Ximena Duggan compartió momentos inolvidables con compañeros atletas

Por si lo anterior fuera poco, subió otra instantánea en donde dio a conocer que también estaba conviviendo alegremente con Ernesto Cázares y su novia María Robles.

Asimismo, Ximena Duggan compartió una grabación en donde mencionó "y les digo que estás sorpresas no terminan" pues también estaban conviviendo con Caro 'Sunshine'.

En la convivencia que compartió la reconocida atleta y finalista de Survivor México, se observó que también estaba el exparticipante de Exatlón México Mauricio, mejor conocido como Mau Wow.

Ximena Duggan participó en la primera temporada de Survivor México, donde demostró ser una de las atletas más preparadas, física y mentalmente durante la competencia.

Además de lo anterior, la atleta tiene una banda de rock-pop, de nombre I.M YONI, grupo originario de Guadalajara y conformado por mujeres. Por otra parte, también practica parkour, acción que la llevó a alcanzar un gran potencial en el Survivor México.

A la atleta le gusta que le digan Duggan, tiene 27 años de edad, se considera una persona energética, intolerante, impaciente, noble y sensible que no tolera las injusticias, ni que maltraten a sus amigos.

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