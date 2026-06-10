Los mejores consejos para que tu clavel tenga flores de nuevo

El clavel es otro ejemplar que muchas personas tienen en sus casas, ya que sus flores son muy bellas y pueden decorar los espacios con mucha facilidad. Para ello es importante darles el cuidado correspondiente; de lo contrario, va a lucir vieja y descuidada.

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Para que tu planta tenga flores de nuevo, te detallaremos cuáles son los mejores consejos que puedes aplicar, alternativas con las que lograrás que nuevamente luzca con mucha vida y color.

¿Cómo hacer que los claveles vuelvan a crecer?

Para que tu clavel tenga flores de nuevo o más abundantes, es importante considerar los mejores consejos de jardinería, ya que con ellos lograrás un buen crecimiento del ejemplar, evitando que al poco tiempo obtenga un aspecto seco o descuidado. Para ello, considera los siguientes aspectos:

El punto importante es su poda, por lo que en el verano y al final de su crecimiento se recomienda eliminar las flores marchitas. Para lograrlo, solamente hay que cortar un cuarto de los tallos, ya que así evitaremos estresar al ejemplar. Es importante la zona en que la colocamos, así que busca espacios en los que reciba luz directa por 5 horas. Hidrata su suelo, pero no en exceso; puedes hacerlo cada 5 días para evitar que sus raíces se pudran. Procura que su sustrato y maceta tengan un buen drenaje. La nutrición de su tierra es fundamental para un buen desarrollo; aplica productos especialmente diseñados para ellas durante su época activa.

¿Cuántas veces florece un clavel?

Es importante que tengan en cuenta que el clavel tiene periodos de florecimiento. Un portal especializado de jardinería explica que su mejor periodo de floración es a finales de la primavera y gran parte del periodo abarca el verano.

Sin embargo, con buen cuidado, es posible que su periodo pueda mantenerse por 3 semanas sin ningún problema, pero para ello es necesario darle lo básico para su crecimiento. Con los mejores consejos lograrás que tu planta interior tenga flores de nuevo; no esperes más y aplica todos los tips.